شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير يعكس رؤية السيسي لرعاية الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجالات الثقافة والفنون، يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في رعاية الأطفال في مجالات الفنون والآداب والثقافة والمعرفة، مشيدا بموقف الحكومة، التي أرسلت مشروع القانون للبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.

وأكد «شرشر»، أن أعضاء اللجنة استغرقوا ساعات طويلة ومتواصلة في مناقشة مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن أهمية القانون تكمن في أنه لأول مرة يجد الطفل المصري تشريعا حقيقيا يكافئ الإبداع الثقافي والفني على غرار جوائز الكبار، لافتا إلى أن هذا القانون هو الأول من نوعه على المستوى العربي والإفريقي.

وأضاف النائب، أن هذا القانون جاء في التوقيت المناسب، لأنه يعطي رسالة للخارج عن توجه الدولة المصرية لرعاية براعمها، مطالبا وزير المالية برفع قيمة الجائزة إلى 2 مليون جنيه للفنون ومثلها للثقافة لأن القيمة الموجودة حاليا بالقانون 200 ألف جنيه.