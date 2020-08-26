شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الأولى غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يؤدي طلاب الثانوية العامة «الدور الثانى»، غدا الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.
وقالت الوزارة، إن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الأولى غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.