شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الأولى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الثانوية العامة «الدور الثانى»، غدا الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وقالت الوزارة، إن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.