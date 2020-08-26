شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق يفند المزاعم الإثيوبية عن الاتفاقيات السابقة للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، الأربعاء، إن أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة تتحدث عن اتفاقيات 1902 و1929 و1959 كإتفاقيات «استعمارية»، بينما إتفاقية 1902 كانت مع أثيوبيا الحرة المستقلة، تحت قيادة مينلك الثاني، وكانت إتفاقية «حدودية» ملزمة، لافتًا إلى أن إتفاقية 1929 إتفاقية حدودية ملزمة، وكانت مع دول الهضبة الاستوائية ويتم تطبيقها حرفيًا حتى تاريخه مع دولة أوغندا الشقيقة سواء في بناء خزان أوين 1949-1952، وكذلك بناء التوسعة في خزان أوين حتى أوائل التسعينات، وكذلك الخزانات الأوغندية الجديدة في أوغندا، مثل سد بوجاجالي، وتتواجد هناك بعثة ري مصرية على ضوء هذه الإتفاقية.

وأضاف «علام» أنه من الغريب أنّ أثيوبيا تتحدث باسم دول الهضبة الاستوائية بالرغم من عدم وجود أي رابط مائي معهم، ولكن محاولة بائسة للاستقواء بهم، موضحًا أنه كان على أثيوبيا أولاً إصلاح علاقتها بكينيا «دولة المنبع وجارتها» التي سببت لها هجرة عشرات الآلاف من مواطنيها حول بحيرة توركانا التي جففها سدود أثيوبيا الثلاثة العملاقة على نهر أومو المشترك بينهما، ولم يتم الإلتجاء إلى القاعدة القانونية التي تتغنى بها أثيوبيا «الاستخدام العادل والمنصف للمياه».

وأوضح وزير الري الأسبق ان إتفاقية 1959 انعقدت بين دولتين مستقلتين مصر والسودان، وسبق أن طلبت أثيوبيا من عبدالناصر أن تشترك في هذه الإتفاقية وكان رده «أنّ إتفاقية 1902 هي التي تحكم العلاقة بيننا فلا تقومين ببناء أي منشأ أو أخذ أي مياه من النيل الأزرق إلّا بعد موافقة السودان ومصر».

وأشار إلى أن أثيوبيا تزعم أنّ هذه الإتفاقيات لا تتماشى مع القانون الدولي ويجب أن تحصل دول المنبع على حصص مائية، دون الإستناد إلى حكم محكمة دولية أو فتوى من محكمة العدل الدولية، مضيفا: «لا شئ إلّا لرغبتها السامية ماما أثيوبيا»، متابعًا: «قمة البلطجة والفتونة الدولية هو إعلانها رسميًا أمام العالم بأنّها أقامت سد النهضة لتحصل على حصة مائية بالعافية من النيل الأزرق، وحتى لو وصلت الأزمة للحرب العسكرية».