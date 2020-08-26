شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إجراء اختبار الـSAT لطلاب الدبلومة الامريكية لشهر أغسطس بعد مخاطبة هيئة الامتحانات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الوزير الدكتور طارق شوقي، على مستقبل الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا.

كان عدد من أولياء أمور طلاب "الدبلومة الأمريكية " عبروا عن غضبهم لإلغاء اختبار الـSAT لشهر أغسطس الجارى، بدعوى انتشار فيروس "كورونا" والخوف من الإصابة بالعدوى وقرار تعليق الدراسة الذي تسبب فى إلغاء محاولاتهم التى كان من المفترض تأديتها خلال شهور "مارس، مايو، يونيو"، مما جعل محاولة أغسطس الأمل الوحيد لتحسين المجموع.