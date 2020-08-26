شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكرم مدير صندوق تنمية المناطق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر للمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية لدعم الصندوق المستمر لمحافظة مطروح ،خاصة فى مجال توفير المناطق السكنية الآمنة ومنها تطوير منطقة الطابية ، وتطوير الآسواق بشكل حضارى وأخرها إفتتاح سوق الضبعة الحضارى، مما لاقى أريحية واستحسان كبير لدى جميع الأهالى بالاضافة إلى قرب الانتهاء من سوق سيوة الحضارى .
وياتى ذلك ضمن اطار جهود محافظة مطروح للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مع الارتقاء بالمحافظة حضاريا. وكان صندوق تنمية المناطق العشوائية قد ساهم بشكل كبير فى تطوير عدد من المناطق بمطروح ورفع كفاءتها الإنشائية مع الاحتفاظ بالطابع المعمارية الجماعى للمحافظة وكان آخرها مساهمته فى تطوير سوق الضبعه الحضارى بتكلفة حوالى 8.5 ملايين جنيه .
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