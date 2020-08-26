شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «انتخابات البيطريين»: الإقبال جيد في الساعات الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت لجان الاقتراع في انتخابات النقابة العامة البيطريين، الأربعاء، الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، والتي تجري على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة «القاهرة، الجيزة، قنا».

وشهدت لجنتا القاهرة والجيزة بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، إقبالا متوسطا من الناخبين، على لجان الانتخابات، وتوفرت الكمامات أمام باب اللجان حيث لم تسمح اللجنة بدخول الطبيب البيطري للإدلاء بصوته دون ارتدائها، كما وفرت النقابة المطهرات والكحول.

وقال الدكتور البدري ضيف، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، في تصريحات صحفية، إن انتخابات التجديد النصفي تسير بالشكل المطلوب في جميع المحافظات، وتم فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين في تمام الساعة العاشرة عدا لجنة وحيدة في محافظة الوادي الجديد تأخرت ٥ دقائق عن البدء، مؤكدا أن الإقبال جيد في الساعات الأولى للانتخابات خصوصا في المحافظات.

وأوضح «ضيف» أنه كان هناك نقص في نموذج «١ و٥» في محافظة المنيا، وتم تدارك الأمر سريعا، وحاليا الأمور في جميع المحافظات تسير على ما يرام، مؤكدا أن اللجنة أصدرت توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتًا إلى أن كافة اللجان الانتخابية انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.

وقال الدكتور محسن البوشي، عضو لجنة الانتخابات، إن الانتخابات تسير بشكل جيد على مستوي الجمهورية، وتجرى في جميع الفرعيات عدا فرعيات القاهرة، والجيزة، وقنا، لأن موعد إجراء الانتخابات فيها يجرى بعد شهرين، مضيفا أن هناك توافدا مقبولا من الأطباء البيطريين على لجان الانتخابات في القاهرة والمحافظات.

تجرى الانتخابات إن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشارًا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، ويسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب «الكارنيه»، أو بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، وتبدأ الانتخابات في العاشرة صباحًا، وتغلق اللجان في السادسة مساء.

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وتسمح النقابة بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، ويمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة «فوري» من أي ماكينة.