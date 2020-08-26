شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المستدامة يتوسع في زراعة النباتات العلفية بالصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء بأن فريق العمل بالمركز قد توصل الى بعض الممارسات الجيدة لأقلمه نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء في المليون وقد تم تنفيذ عددا من الحقول الإرشادية بمطروح بالإضافة إلى حقول إرشادية بواحة سيوة لدى المزارعين .

كما أشار المهندس عبد الحميد اسرافيل، مدير وحدة المراعي بمركز التنمية المستدامة بمطروح والقائم على تنفيذ البرنامج إنه تم التوصل أيضاً إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلى بحقولهم والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف الاستغلال الأمثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضي المتأثرة بالأملاح في إنتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعي المتدهورة في محافظة مطروح.يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوسع الافقي لزراعة المراعي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح وبدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم التوسع في زراعة النباتات العلفية " نبات البانيكم " الأخضر الذي يساعد على توفير كثير من الاعلاف بنسبة تصل الى 70 % من الاعلاف المستخدمة للحيوانات سواء الماشية او الأبقار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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