شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» بالسويس: انطلاق أكبر حملة لترشيد استهلاك مياه الشرب بمحافظات القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الأربعاء، عن انطلاق أكبر حملة لترشيد استهلاك المياه في محافظة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمقرر تنفيذها أول الشهر المقبل، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتي أصبحت ضرورة في ظل ارتفاع النمو السكاني، كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.

وأكد عصمت، أن تلك الحملة تأتي تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع في عدم استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها، وعدم الإسراف في استخدامها، مؤكدًا على مخاطبة جميع الجهات التنفيذية والقطاعات الحكومية للمشاركة في تلك الحملة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أن يتم الإعداد لتشكيل لجان متخصصة، وذلك للمرور على الأماكن التي تستخدم المياه في غير الغرض المخصص لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفًا إلى متابعته بشكل مستمر وبصفة شخصية كافة الشكاوى الواردة بمحافظات القناة والعمل على حلها فورًا وخاصة المتعلقة بظهور طفوحات مياه الصرف الصحي بالشوارع، وكسور خطوط المياه، وانسداد البلاعات، ومتابعة عمل محطات المياه، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.