شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مشروع تحديث الري الحقلي بالأراضي الجديدة، من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارة ميدانية إلى محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم إلى المحافظات المختلفة لتشجيع المزراعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

ضم وفد الوزارة، وفريق عمل المشروع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، الدكتور حسن شمس، رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، الدكتور حمدي جامع، رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، وعدد من الباحثين بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وعقد فريق العمل ندوتين موسعتين، بقاعتي الإرشاد الزراعي في كلا المحافظتين، بحضور مدير مديرية الزراعة بكل محافظة، ومديري الجمعيات والمراقبات بالأراضي الجديدة، فضلا عن العاملين بالإرشاد الزراعي بالمديريتين والإدارات الزراعية التابعة لهما.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن أهمية هذا المشروع، والذي تدعمه، جميع أجهزة الدولة، يهدف إلى التحول إلى نظم الري الحديث بالدرجة الأولى، والذي يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع المصري.

وأشار «عزوز» إلى أن قطاع الزراعة في حاجة ماسة إلى تنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصة في ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

من جهته، استعرض الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي، استراتيجية الدولة لتحويل الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلا عن الدعم المقدم للمزارع بشتى الطرق في صورة دعم فني ودعم تدريبي من خلال تقديم التصميمات والإشراف على التنفيذ مجانًا للمزارع، كما استعرض أضرار الري بالغمر وعوائد الري الحديث من ترشيد استخدام الأسمدة والعمالة والحفاظ على التربة وتوفير مياه الري.

وقال الدكتور حسن شمس الدين، رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، إن آلية تنفيذ المشروع، والتي تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الري لمديرية الزراعة، والتي بدورها تقوم بحصر الطلبات والمساحات وتقديمها لوحدة المشروعات للمعاينة وإعداد التصميمات، وفي المرحلة الثالثة تقوم مديرية الزراعة بتحويل الطلب للبنوك طبقا البروتوكول الموقع بين البنكين الأهلي والزراعي، لتوفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة والباحثين بها بمتابعة والإشراف على التنفيذ.

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وأشار الدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى دور الإرشاد الزراعي في توفير المعلومات حول كيفية إدارة شبكات الري الحديث والممارسات الزراعية الجيدة، لحصول المزارع على أعلى عائد من إنتاجه ومتابعة فريق الإرشاد لجميع خطوات التنفيذ.

وتفقد فريق العمل عددًا من الحقول ببعض القرى، في المحافظتين، والتي تحولت إلى انظمة الري الحديث، للوقوف على عمليات التشغيل، والتأكد من جدوى المشروع، وتقييم المزارعين له.

حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة

حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة

حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة

حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة

حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة

حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة

حملة إرشادية لتوعية مزارعي بني وسويف والمنيا بالتحول لنظم الري الحديثة