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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تشكيل عدد من اللجان لتنظيم واستلام طلبات وأوراق طلبة الدمج وذلك حرصا علي صحة وسلامة الطلبة وأولياء الأمور وسلامة المعلمين والعاملين. كما تم تشكيل لجان وفق القرار الوزاري 299 لسنة 2011 ،وتعمل اللجان يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا ،موضحة بالجدول التالي: تعرف علي أماكن ومواعيد استلام أوراق طلاب الدمج بمدارس القاهرة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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