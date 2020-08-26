شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد أول مركز لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أول مركز طبي لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر، والذي أنشيء بالتعاون مع بعض البنوك وبعض الجمعيات الحكومية والأهلية لخدمة المحافظة والصعيد. وجاءت الزيارة لمتابعة التجهيزات النهائية والطبية للمركز ووضع اللمسات الأخيرة لخطة التشغيل بالمركز.

وأوضح الدكتور منصور أن المركز شيد على مساحة أربعة أفدنة ويضم عيادات خارجية للكشف وعيادات متخصصة في التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية، كما تم تزويده بحمامات سباحة علاجية واستشفائية. ويضم قسم داخلي لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين جلسات تأهيل مستمر وقاعة مؤتمرات كبيرة للمساهمة في تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن الخطوة القادمة بمجمع الـ300 فدان بشرق النيل، وضع حجر الأساس لكليتي الطب والصيدلة وذلك ضمن خطة المنشآت الجديدة المقرر إنشاؤها بأرض الجامعة بشرق النيل.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته، الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، واللواء طبيب محمد رضا مدير مركز التأهيل الطبي بالقوات المسلحة ورئيس جمعية رضا عوض الخيرية، الدكتور محمد شعبان مدير مستشفى بنى سويف الجامعي.

