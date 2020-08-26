شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 96 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 22 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم ضبط اليوم بمحافظة الإسماعيلية نحو 11 طنا من مفروم الدجاج وهياكل الدجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة من الرقابة الإدارية والطب البيطرى والصحة ومديرية التموين والقوي العاملة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرها الأسبوعي حول ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 85 طنا منها 12 طن غير صالح للاستهلاك الأدمي و73 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 22 محافظة. تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه.

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وتم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الاحمر" حيث تم تحرير 104 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن، تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالدور الرقابى على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.