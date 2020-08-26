شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أساقفة كاثوليك يشهدون سيامة كاهن جديد فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، بالسيامة الكهنوتية للشماس ريمون نعيم بأسم الأب ريمون نعيم، وتمت السيامة بوضع الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأبوتيج، وذلك بمشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة و الفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والأنباء دانيال لطفي مطران إيبارشية الاسماعيلية و مدن القناة الكاثوليك و والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابو قرقاص للأٌقباط الكاثوليك، ايضا عدد لفيف من اباء كهنة الايبارشية و الشمامسة الاكلريكيين و الراهبات و الرهبان.

وتخلل السيامة الكهنوتية كلمة روحية من الأنبا توماس و التي دارت حول انجيل يوحنا ( 17 :19 )، و كيفية أن الكاهن يتقدس و يقدس الآخرين عندما يعيش المحبة الحقيقية، وأنه عن طريق المحبة يعلن رحمة الله و خاصة خلال سر الاعتراف، وأيضا كلمة للأنبا كيرلس، و التي احتوت علي شكر للعائلة لتقديمهم ابنهم و شكر لله علي الدعوات التى تثمر في الأبناء، و اختتم اليوم الاحتفالي بالتقاط الصور التذكارية وإعطاء البركة الختامية للشعب.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، قد وجهت دعوة لتكريم طلاب الثانوية العامة والدبلومات، السبت المقبل، بكنيسة السجود فى أحمد حلمى.