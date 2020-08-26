شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يعلن صرف 348 مليون جنيه لـ 300 ألف عامل بـ 3436 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفى مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، التى تصل إلى 348 مليون و375 ألف جنيه، لنحو 300 ألف و 932 عاملا يعملون فى 3436 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 208 ملايين 872 ألف جنيه، لـ 201 ألف و94 عمالا يعملون فى 3237 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 40 مليون و 801 جنيه لـ 23 ألفا و163 عاملا، يعملون فى 102 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.