شكرا لقرائتكم خبر عن أبو البنات.. محمد من ذوى القدرات الخاصة يحلم بفرصة عمل وحياة لأطفاله الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داخل منزله المتواضع المبنى من الطوب الأحمر، بقرية الرقة الغربية بمدينة العياط، يعيش محمد سيد وأسرته الصغيرة، دون عمل فهو يعيش مأساة إصابته بشلل الأطفال، وهو الأمر الذى قلل فرص فتح أبواب العمل أمامه.

المنزل خال من أي أثاث، حيث يجلس محمد على حصيرة من البلاستيك يلتف حوله أطفاله الخمسة الذين يتعلمون في جميع مراحل التعليم وزوجته، ينتظر من يجود عليه وأطفاله من متبرعى الخير، حيث أنه لا يعمل، لإصابته بشلل الأطفال نتيجة حقنة خطأ ألزمته الفراش حتي الآن.

يقول محمد إنه يمر بحالة نفسية سيئة، لأنه لم يقدر علي إسعاد أسرته، لعدم وجود فرصة عمل ضمن نسبة 5% التي كفلها له الدستور.

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ويناشد محمد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير فرصة عمل له لكي ينفق علي أسرته وأبنائه الذين يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، لافتا إلى أنه لم يدخر أي مبالغ يعيش عليها غير معاش والده وهو 500 جنيه.

وطالب محمد محافظ الجيزة بتوفير كشك يعمل به للإنفاق على أسرته.