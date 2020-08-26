شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للآثار يمد إعفاء الكافيتريات بالمتاحف الأثرية من الإيجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مجلس إدارة المجلس قرر مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر سبتمبر 2020.

ويأتى هذا فى اطار استمرار جهود وزارة السياحة لتخفيف الاثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

وأعلنت وزارة السياحة والاثار أنه سيتم فتح جميع المتاحف والمواقع الاثرية بداية من أول سبتمبر المقبل، حيث سيتم استئناف أنشطة السياحة الثقافيةوفقا للضوابط الخاصة والتى اقرتها الوزارة.

وتشمل ضوابط استئناف أنشطة السياحة الثقافية فى مصر:

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1 - اعتبارا من 1سبتمبر السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة.

2 - الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونسب تشغيل 50% الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية.

3 - ألا يتجاوز عدد الفوج السياحي الواحد عن 25 فرداً بالمواقع الأثرية والمتاحف.

4 - التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

5 - القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.