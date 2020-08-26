شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق تلقى طلبات التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 ،لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة، ويستمر تلقى الطلبات حتى 15 سبتمبر المقبل.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة .

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أنه تم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

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من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الإجتماعية أو ما يعادلها كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى .

وأضاف " عثمان" أنه يتم تلقى الطلبات على الموقع الإلكترونى لكلية الآداب جامعة القاهرة

‏ http://arts.cu.edu.eg/home.aspx

وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا ، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

جدير بالذكر أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى ،بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.