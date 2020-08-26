شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تحذر من استخدام قناع الوجه الكامل خلال رحلات الغوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مراكز الغوص بالمقاصد السياحية بعدم إستخدام قناع الوجه الكامل لتنفيذ نشاط السنوركل وذلك حفاظاً على سلامة الممارسين.

واوضحت الغرفة فى منشور تم تعميمه على جميع المراكز التى تمارس انشطة بحرية ان تلك التوصية جاءت بناء على تحقيقات فى الحوادث والأحداث التي أشارات إلى تكرار الحوادث والإصابات الناتجة عن إستخدام قناع الوجه الكامل لتنفيذ نشاط السنوركل.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل ملاحظات على سلامة إستخدام القناع واحتمالية تسببه في تعرض ممارسين النشاط للخطر من خلال إستنشاقهم لثاني أكسيد الكربون المتراكم داخل القناع أثناء التنفس، والذي قد يتسبب إستنشاقه في الشعور بالدوار، الصداع وفي بعض الأحيان لفقدان الوعي والغرق.

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وطالبت من المراكز نشر الوعى بين ممارسين السنوركل عن خطورة إستخدام قناع الوجه الكامل.

كانت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية طالبت من مراكز الغوص فى المدن السياحية بضرورة إلتزام جميع زائريها بتوقيع الإستبيان الطبى الخاص بكل شخص، قبل ممارسة أى أنشطة بحرية.

وقالت فى منشور للغرفة إن الاستبيان تم إرساله مع الضوابط الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ثم تم تحديث النسخة مرة آخرى، التى يجب على جميع المنشآت التأكد من توقيعها من قبل جميع زائريها قبل تنفيذ أى أنشطة غوص أو أنشطة بحرية، موضحه ان الاستبيان متاح باللغة العربية والانجليزية وعدد من اللغات الآخرى.