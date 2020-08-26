أخبار مصر

تعليم الجيزة تفتح الموقع الإلكترونى للتحويل بين المدارس لمدة 10 أيام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تفتح الموقع الإلكترونى للتحويل بين المدارس لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ستفتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للتحويلات بين المدارس مجددا لمن لم يستطع التسجيل سابقا، وذلك خلال الفترة من غدا الخميس 27 أغسطس وحتى يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ، وذلك من خلال موقع المديرية.

 

كان خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أصدر قرارا إدارى بمنع التبرع بأى شكل من أولياء الأمور خلال التقدم بأوراق أبنائهم بالمدارس، وذلك استجابة لأولياء الأمور، ونظرا لتكرار بعض الشكاوى من التحويلات ومنعا للتلاعب تحت مسمى التبرعات سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات سابقة.

 

وأصدر حجازى أمرا إداريا رقم ( 21 ) بتاريخ لمديرى عموم الإدارات التعليمية ينبه مشددا على مديرى المدارس بالجيزة ممنوع منعا باتا قبول أى تبرعات تحت أى مسمى نظير تقديم ملفات أو قبول تحويلات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونية.

Advertisements

 

كما أنشأ حجازى رابطا إلكترونيا للتحويلات على مستوى الجيزة بدء من الاثنين 20 يوليو 2020 وذلك فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعها حجازى بالجيزة للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم ، اتباعا لسياسات الدولة .

 

كان خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اعتمد موازنة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والإدارات التعليمية لعام 2020-2021، وذلك تحت إشراف وتعليمات وزارة المالية والدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بالوزارة، والدكتورة هاما منصور مدير عام الإدارة المركزية التخطيط والمشروعات بالوزارة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الجيزة تفتح الموقع الإلكترونى للتحويل بين المدارس لمدة 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا