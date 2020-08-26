شكرا لقرائتكم خبر عن "أدينا الأمانة وأوفينا بالقسم".. ملخص رسائل رئيس البرلمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الخامس خلال جلسة الأمس على أن يعاود المجلس الانعقاد فى دور الانعقاد السادس فى شهر أكتوبر المقبل. وخلال إعلانه هذا، أدلى بعدة تصريحات تاريخية، نرصدها معا فى هذا الفيديو..

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