شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة يكشف مراحل تجارب لقاح كورونا بمصر فى تغطية لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة، بجامعة عين شمس، إنه عند تطوير أي دواء يمر بعدة مراحل بينها ما قبل السريرية ثم بعد ذلك السريرية وهى تجرى عند تحقيق اللقاح نجاحات في المراحل ما قبل السريرية.

جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تليفزيون ”الخليج 365”، حول كشف وزارة الصحة والسكان عن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصينى الخاص بالوقاية من فيروس كورونا فى مصر اليوم، ومن المقرر أن تستمر مبدئيا طوال شهر سبتمبر، حيث من المقرر أن تجرى التجارب على 15 ألف مصري، في تغطية خاصة أعدها محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

وأضاف أن المراحل السريرية تتكون من 4 مراحل أولها يتم لدراسة فاعلية الدواء على المريض، والثانية لدراسة الجرعات التي يمكن استخدامها للمريض، أما المرحلة الثالثة فهى لدراسة أمان الدواء على الأشخاص، أما المرحلة الرابعة فهى مرحلة ما بعد التسويق.

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وأشار إلى أن المرحلة الثالثة يجب أن تجرى على مرضى يتراوح عددهم ما بين 3 – 10 آلاف مريض، حيث يكونون تحت الدراسة بحيث يتم التعرف على آثار الدواء من ناحية آثاره الإيجابية والسليبة التي يتوقع حدوقها.

ولفت إلى أن التجارب تجرى على جنسيات وعرقيات مختلفة للاطمئنان على أن الدواء سيفيد، موضحاً أن التجارب تتم تحت مظلة أخلاقيات البحث العلمي بحيث بعد ذلك أيضاً لا يتم استخدام أي دواء إلا بعد التأكد من تأثيره الجيد وأدائه على هؤلاء الأشخاص.



تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365 حول تجارب لقاح كورونا الصيني في مصر

وأوضح أن مصر تشارك في الأبحاث بحيث عند استقطاب الدواء لمصر تكون الحكومة متأكدة أنه سيؤتي بثمار جيدة تجاه الفيروس.