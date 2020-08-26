انفوجراف.. الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا وتشدد على الإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء من تزايد أعداد الإصابات بكورونا مؤخرا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتضمنت تحذيرات الحكومة، بحسب الإنفوجراف التالي على العديد من التحذيرات .

الحكومة تحذر من تزايد الإصابة بكورونا - أعداد كورونا تتزايد ويجب التشديد فى تطبيق الاجراءات الاحترازية - التراخي في إرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة ينذر بموجة ثانية من الإصابة بالفيروس Advertisements - حدوث "موجة ثانية" مرتبط بشعور الناس الزائف بأن الوباء قد انتهى - توقيع اتفاق بين "فاكسيرا" وشركة صينية في سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا

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