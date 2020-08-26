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شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الصحة تعلن توقيع اتفاق بين "فاكسيرا" وشركة صينية فى سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، الصحة: توقيع اتفاق بين "فاكسيرا" وشركة صينية في سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.
الصحة: توقيع اتفاق بين "فاكسيرا" وشركة صينية في سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.
سعر الذهب يتراجع جنيهين في مصر وعيار 21 يسجل 844 جنيها للجرام
السياحة العالمية تعلن جاهزية مصر للترحيب بالسياح مرة أخرى
أكدت منظمة السياحة العالمية، أن وفد رفيع المستوى من المنظمة اختتم زيارة رسمية لمصر لتقديم دعم قوى لعمل الحكومة لإعادة تنشيط السياحة وتوجيه فوائدها نحو دعم سبل العيش والحفاظ على التراث الثقافى.
الأهلي يعرض على فايلر ثنائى أجنبى لاختيار بديل رمضان صبحى
عرض مسئولو النادى الأهلى على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، صفقتين أجنبيتين لاختيار أحدهما والتعاقد معه مطلع الموسم المقبل لتكون بديلاً لرمضان صبحى لاعب الفريق السابق الذى أعلن أنه لن يستمر فى الأهلى وسيرحل إلى بيراميدز بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن يختار فايلر أحد هذا الثنائى الأجنبى حتى تبدأ إدارة الأهلى رحلة التعاقد معه للانضمام للفريق فى الموسم الجديد، ويفرض مسئولو القلعة الحمراء سياجاً من السرية حول هذا الملف حتى تُكلل المفاوضات بالنجاح.ترامب يطالب حاكم ويسكونسن باستدعاء الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات
برشلونة يحدد سعر بيع ليونيل ميسي من 200 إلى 300 مليون يورو
حدد مسئولو نادى برشلونة الإسباني سعر بيع الأرجنتينى ليونيل ميسي حال إصراره على الرحيل عن البلوجرانا، بعدما أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة النادى يعبر فيه عن رغبته فى تفعيل البند المنصوص عليه فى عقده، والذى بموجبه يعطيه الحق فى الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم، ثم رد برشلونة على رسالة ميسي بفاكس آخر طلبوا منه الاستمرار فى النادى، وإنهاء مسيرته الرياضية فى كامب نو.
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه من المقرر اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى،2019,2020 الأحد القادم.
الحكومة: أعداد مصابي كورونا تتزايد ويجب التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.
الصحة تكشف بدء التجارب السريرية على أول لقاح صينى لكورونا في مصر
شريف إكرامى يُسجل هدفاً فى مرماه: "مفيش انتماء والبقاء للفلوس"
طقس اليوم.. مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة
أنطونيو بانديراس يعلن شفاءه من فيروس كورونا بعد 21 يوما من الحجر
وزيرة الصحة: التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا لن يمنع انتقال العدوى
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.
الحكومة: حدوث "موجة ثانية" لكورونا مرتبط بشعور الناس الزائف بانتهاء الوباء
تداول أسئلة الفيزياء للثانوية العامة دور ثان على صفحات الغش.. والتعليم تحقق
تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان الفيزياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء اللجنة بـ30 دقيقة، حيث ظهرت جزئيات من الامتحان على صفحات الغش وطلب الطلاب الذين يؤدون الامتحان الإجابة عن الأسئلة المتداولة.
صورة الطفلين المذبوحين داخل منزلهما فى كفر الدوار بالبحيرة
ننشر أول صورة للطفلين المذبوحين داخل منزلهما، وذلك فى ظروف غامضة بمنطقة منشية النصر، التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الذهول والذعر بين سكان المنطقة من هول الحادث.
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