تعاني من عيب خلقي منذ ولادتها.. الصحة تستجيب لحالة الطفلة أمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استجابت وزارة الصحة والسكان، لمناشدة والدة الطفلة أمل محمد عبدالعظيم، والتي تبلغ من العمر سنة ونصف، وتعاني من عيب خلقي منذ ولادتها وهو استسقاء بالرأس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن المكتب الإعلامي تمكن من التواصل مع والدة أمل بعد نشر مناشدة وزارة الصحة لها بسرعة التواصل لعمل اللازم طبيا.

وأضاف، أنه تم إبلاغها بأنه سيتم استقبالها الساعة التاسعة صباح الغد بمستشفى أطفال مصر لمناظرة الحالة وعرضها على استشاري جراحة المخ والأعصاب ووضع بروتوكول العلاج اللازم لها.

وأكد مجاهد على تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات الإنسانية، وتقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي تتابعها بنفسها.