تشييع جثمان الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق من مسجد حسن الشربتلى

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت منذ قليل جنازة الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق فى مسجد حسن الشربتلى بعد صلاة الظهر، حيث حضر من أقاربها عمرو ورحاب رجائى أبناء شقيقها أحمد رجائى وأصدقاء ابنة أختها المذيعة الراحلة نرمين عصام، والإعلامية الشابة سها سعيد.

وعقب الجنازة، شيع جثمانها إلى مثواه الأخير ليواري الثرى بمقابر الأسرة ”الوفاء والأمل“ في مدينة نصر.

وتوفيت صباح اليوم، الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، أرملة الصحفى الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصرى، عن عمر يناهز ٨٠ عاما.