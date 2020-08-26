شرطة النقل تضبط شخصين هاربين من 24 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
أسفرت جهود الحملة، في مجال ضبط الهاربين من الأحكام القضائية، عن ضبط (شخص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية (مخدرات تعاطى)، حال تواجده بمحطة سكك حديد طنطا بالغربية.
كما ضبطت الحملة (عامل) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (11) قضية تبديد، حال تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط، وآخر مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (14) قضية تبديد، حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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