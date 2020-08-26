ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية وانضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة. وأسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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