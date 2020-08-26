ضبط صاحب صيدلية بحوزته أقراص مخدرة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة (صاحب صيدلة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لحيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد. عُثر بداخل الصيدلية على (1730"قرص دوائي وكبسولات وأمبولات وزجاجات شراب "مختلفة الأنواع") مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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