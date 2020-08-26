ضبط 28 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة على مستوى.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 28 ألف مخالفة مرورية.
وفي مجال فحص السائقين، فحصت الحملة 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.
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