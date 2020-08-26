"بيعايرني".. تفاصيل مقتل مسن على يد نجله بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شاب، بتهمة قتل والده المسن، بعد التعدي علية بالضرب مستخدمًا عصا خشبية بمدينة بدر.

كان قسم شرطة بدر، تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، بالانتقال، والفحص تبين أن الجثة لرجل به جرح بالرأس، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية بين الضحية ونجلة المتوفي، وقام على أثرها المتهم بضربه بعصا خشبية على رأسه، مما أدى إلى وفاته.

وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وبمناقشته اعترف بقتل والده عقب مشادة كلامية بسبب قسوته عليه منذ الصغر،" كان بيعايرني"، مضيفاً أن المجني عليه اعتدى عليه بطوبه في رأسه فاستل عصا خشبية، وضربة على رأسه كنوع من الدفاع عن نفسه ولم يقصد قتله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.