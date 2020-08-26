مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضٍ زراعية بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضٍ زراعية بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة ١٨ جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة ١٧ متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي ٥٠٠ مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ لجلسة 20 سبتمبر المقبل للاطلاع وفض الاحراز.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وأضافت التحقيقات أن الأراضي موجودة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، ومملوكة للدولة ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

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كما زور المتهمون محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى أن هناك تشكيلًا عصابيًّا قام خلال الفترة ما بين يوليو عام ٢٠٠٩ حتى فبراير من ٢٠٢٠ وعلى مدى ١١ عامًا، بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كما قام المتهمون بتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين هم أمين غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى وأعضاء مجلس إدارتها وربة منزل ومحاسب وموظف بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري و٦ محامين وعامل، اصطنعوا محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة وإقرارهم جميعًا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لأكلاشيه مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبة زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قصدوا من أعمالهم جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذًا للأحكام المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعة صوريًا والتي قاموا أيضًا بالاستئناف عليها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكامًا نهائية.