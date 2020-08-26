أخبار مصر | مرشحة لمقعد نقيب البيطريين تدعو للتصويت: "لا تفرطوا في حقوقكم.. لأننا على حافة الهاوية"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشحة لمقعد نقيب البيطريين تدعو للتصويت: "لا تفرطوا في حقوقكم.. لأننا على حافة الهاوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، والمرشحة على منصب نقيب الأطباء البيطريين، على أن النقابات تكون من أجل خدمة أفرادها وليس من أجل الخنوع للوزارات.

وأشارت زكي في تصريح للفجر، إلي مهنة الطب البيطري مهمشة، ولاتوجد جهة تضم الأطباء البيطريين للبحث عن حقوقنا ثم تنفيذ آليات هذه الحقوق"، موضحة أن مبدأها الأول هو المطالبة بالحقوق دون خوف، أو عدم إستشعار الحرج من ضغوط، من أي مواجهة، مناشدة بضرورة معرفة المجتمع بقيمة الطبيب البيطري، وربط مهنة الطب البيطري بمجتمع كامل.

وأوضحت أن وجود الطبيب البيطري، وتعليمه وعمله له مردود على مجتمع كامل، وعلى دولة واقتصاد الدولة، وعلى عملات أجنبية من الممكن أن تدخل الدولة إذا ما نهضنا بالثروة الحيوانية، وتوجهنا للتصدير وأصبحنا دولة منتجة وليس مستوردة.

ودعت المرشحة جموع البيطريين بعدم التراجع عن حضور الانتخابات، والتفريط في الحقوق، متابعة "أعلم تماما عزوفكم عن التواجد في الانتخابات لأنكم لم تروا نقابة ترد لكم المظالم أو تبحث عن حقوقكم وأنتم على حق بهذا الموقف، لكن اذا استمرينا بهذا الشكل فبالتاكيد الانحدار سيكون أسوأ، نحن على حافة الهوية.

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وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وتجرى الإنتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

وأشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.