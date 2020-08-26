أخبار مصر | مرشح لمقعد نقيب البيطريين: الانتخابات سترسم مستقبل مهنتنا في الفترة القادمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشح لمقعد نقيب البيطريين: الانتخابات سترسم مستقبل مهنتنا في الفترة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد سليم المرشح على مقعد النقيب العام لنقابة الأطباء البيطريين، على وجود العديد من المشاكل التي تواجه مهنة الطب البيطري، منقسمة إلى جزئين، الأول مهني والذي يرتبط بشكل عام بكل ما يخص مهنة الطبيب البيطري وقانون مزاولة المهنة، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الحكومي والقضايا التي تخصهم مثل الكادر الخاص وبدل العدوى.

وأضاف سليم، في تصريح للفجر، أن الطبيب البيطري خط الدفاع الأول للمواطن المصري لمواجهة المشاكل البيطرية والأمراض التي تواجه المواشي التي يرعاها، مشيرا إلي أن الأطباء البيطريين لهم دور في هيئة سلامة الغذاء والمحاجر ويتم تقدير الجهود الكبيرة التي يقومون بها، أما القسم الثاني فهو إجتماعي يرتبط بالقضايا النقابية وتنظيم عملها، بجانب الإهتمام ببعض بنود اللائحة الداخلية للنقابة لتغطيتها بالشكل المناسب.

ودعا المرشح جموع البيطريين للإدلاء بأصواتهم "اليوم هو مشهود نقرر فيه مستقبل مهنتنا في الفترة القادمة فلنجعله يوم عرس لنا جميعا ونقدم فيه لمجتمعنا صورة جميله تليق بنا وبمهنتنا الرائعة التي نفخر جميعا بالانتماء البها فلنبادر جميعا الي أداء هذا الواجب تجاه أنفسنا ومهنتنا".

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وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وتجرى الإنتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

وأشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.