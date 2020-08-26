أخبار مصر | "تأديب المحامين" تحيل "محامي خلع" للتحقيق في شكوى مقدمة ضده

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "تأديب المحامين" تحيل "محامي خلع" للتحقيق في شكوى مقدمة ضده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالحفيظ الروبي رئيس لجنة التأديب بنقابة المحامين، وعضو المجلس، على أنه بناء على الشكوى المقدمة من محمد عبد الغفار المحامي.

وأشار إلى محمد شعبان فياض والمسمى بمحامي خلع، تم إحالة المشكو في حقه إلى مجلس التأديب للتحقيق فيما ورد بالشكوى بشأن مخالفته آداب وقواعد مهنة المحاماة.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 25و27 أكتوبر المقبل، بينما تجرى جولة الإعادة يومي 1و3 نوفمبر المقبل.

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وكان أصدر نقيب المحامين، 3 قرارات بشأن دعوة الجمعية العمومية لكل من نقابتي شمال وجنوب الشرقية، ونقابتي شرق وغرب الإسكندرية، ونقابتي شمال وجنوب أسيوط.

ونص القرار الأول، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 792020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

ونص القرار الثاني، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب الشرقية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 1092020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

ونص القرار الثالث، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 1092020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.