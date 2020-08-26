شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنيا يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ دون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى طلاب بالثانوية العامة في المنيا، امتحان الدور الثاني لمادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي، داخل 21 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا دون شكاوى.
قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى شكاوي، أو رصد مخالفات، مؤكدا على انتظام الامتحانات وفقا للإجراءات الوقائية والأمنية والإدارية.
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