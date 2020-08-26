شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويتابع تسليم الطلاب الواقيات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عددا من لجان الثانوية لمتابعة أداء الطلاب امتحانات الدور الثاني، رافقه خلالها اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

واطمأن المحافظ على طلاب مدارس بيلا بلجنة الشهيد مصطفى سمير بدوي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وتابع تسليم الطلاب الواقيات الشخصية، موجهاً بتوفير الهدوء للطلاب، والتباعد الاجتماعي ، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب، وأن يلتحقوا بالكليات التي يرغبونها.

كما أكد المحافظ أن كل جهود الدولة موجهة لتوفير جو آمن للطلاب، مشيراً إلى أن هدف الدولة توفير جو آمن وصحي للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء.

ثانويه عامه