شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يشيد بانضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 204 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في مدينة مابوتو عاصمة موزمبيق، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي.

وقال «فائق»، في تصريحات صحفية، إن التصديق على هذه الاتفاقية يأتي استكمالا للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر في مكافحة الفساد.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الأفريقي في منع الفساد ومكافحته، حيث إن الفساد من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر على سلامة المجتمعات ويعوق التدفق الطبيعي للاستثمارات اللازمة للمساعدة في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

وأكد «فائق» على أهمية تعزيز كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته بكل أشكاله، معتبرًا أن مكافحة الفساد ضرورة مجتمعية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشدد «فائق» على أهمية تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

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