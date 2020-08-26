شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح مشروع الصرف الصحي بالميمون بتكلفة 63 مليون جنيه(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع الصرف الصحي بالميمون بتكلفة 63 مليون جنيه، بقدرة 420ل/ ث،وذلك بحضوراللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وبدوي النويشي عضو مجلس النواب، والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس سيد حسان مدير فرع شمال بشركة المقاولون العرب، والأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.

وعقب الافتتاح، تفقد «غنيم» مكونات المشروع والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية، وشملت بيارة، عنبر التشغيل، وطلمبات ومولد، بجانب غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي، واستمع لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات إنحدار بأطوال 10 كيلو و400 متر وبقطرمن 6 بوصة إلى 36 بوصة، وخط طرد HDPE قطر 810مم بطول 17 كم، حيث يخدم المشروع 25 ألف نسمة بقريتي الميمون ونزلة الجنيدي ويصب في محطة المعالجة بأبوصير الملق.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع الصرف الصحي ذو أولوية كبيرة في خطة عمل الدولة، حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة من الخدمة، والبداية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة بهدف زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المدن والقرى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأهالي للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة،ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع التي أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى، ومثمنا المساهمة الفاعلة لمؤسسة نهضة بني سويف والتي تجسدت في مشاركتها في أعمال تركيب الوصلات المنزلية لعدد من المواطنين غير القادرين والأولى بالرعاية المستفيدين من المشروع، والتي تم تنفيذها تفعيلا للبروتوكول الموقع في فبراير الماضي بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في هذا الشأن.