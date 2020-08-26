شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض مشروع «باب مصر» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، اجتماعاً لاستعراض مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر «باب مصر»، بحضور قيادات الوزارة، والمجموعة الاستشارية المشرفة على المشروع.

وأكد «الجزار» أنه من المستهدف تنمية المنطقة الشمالية الشرقية لمصر، من خلال رؤية تنموية طموحة تضع الدولة المصرية في قلب التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتوجه نحو تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تم وجار تنفيذها.

وأوضح الوزير «أننا نعمل على تأهيل وتهيئة بيئة العمل بالمنطقة الشمالية الشرقية لمصر، وجذب الاستثمارات المختلفة، والاستفادة من المقومات التنموية التي تتمتع بها تلك المنطقة، ومنها قناة السويس الجديدة، ومحور 30 يونيو، ومحور الجلالة، وطريق النفق شرم الشيخ الجديد، ومجموعة الأنفاق أسفل قناة السويس، وغيرها، وهو الأمر الذي يجعل مشروع «باب مصر» هو القلب الاقتصادى الاستثمارى العالمى الجديد بشرق مصر».

وأضاف: «نستهدف من مشروع «باب مصر»، تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة، وخاصة مع قدرة هذا الموقع الاستراتيجى على تحقيق الاتصال بين شمال وغرب أفريقيا، والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق».

من جانبه، قال الدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى للوزير، إن الدراسة المبدئية لمشروع «باب مصر»، والتى أعدتها المجموعة الاستشارية، اقترحت العديد من المشروعات التنموية، والتى من المستهدف أن تقود عملية التنمية، وتعمل على جذب الاستثمارات الدولية، بما يوفر العديد من فرص العمل، ويؤدى إلى التوسع التنموى العمرانى.

وأضاف «منير» أن من أهم المشروعات المقترحة، إنشاء المنطقة الحضرية الكبرى «إقليم السويس»، ومركز ريادة المال والأعمال برأس الأدبية، ومشروع باب الخليج، الذي يضم عدة مشروعات سياحية عالمية، بجانب تعظيم استغلال منطقة جبال سيناء، وتطوير المواقع السياحية والتراثية بها، وربطها بالمقاصد السياحية الأخرى، وخاصة مدينة سانت كاترين «موقع التجلى الأعظم»، بالإضافة إلى تطوير المطارات والموانئ، وإنشاء منطقة لمعالجة الصادرات العالمية، وإنشاء مدينة السويس الجديدة، والعديد من المشروعات التنموية الأخرى.

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