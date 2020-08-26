شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع للصرف الصحي بقرية الميمون ببني سويف بتكلفة 63 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع الصرف الصحي بقرية الميمون بتكلفة 63 مليون جنيه، بقدرة 420 ل/ ث وذلك بحضور المهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سيد حسان مدير فرع شمال الصعيد بشركة المقاولون العرب المنفذة للأعمال.
وقالت شركة المقاولون العرب، أن المشروع يشمل انشاء: البيارة، عنبر التشغيل، والطلمبات والمولد، بجانب غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي، وتضمنت مراحل العمل في المحطة إنشاء شبكات انحدار بأطوال 10 كيلو و400 متر وبقطر من 6 بوصة إلى 36 بوصة، وخط طرد HDPE قطر 810 مم بطول 17 كم.
ولفتت الشركة إلى أن المشروع يخدم 25 ألف نسمة بقريتي الميمون ونزلة الجنيدي ويصب في محطة المعالجة بأبوصير.
ومن جانبه، أشار محافظ بني سويف إلى أن قطاع الصرف الصحي يحمل أولوية كبيرة في خطة عمل الدولة، حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة منها، والبداية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
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