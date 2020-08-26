شكرا لقرائتكم خبر عن «السادات» يطالب البرلمان بالكشف عن أسماء «النواب الذين لم ينطقوا بحرف واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس ووفق إحصاءات المجلس نفسه، الذي أكد أن دور الانعقاد الخامس شهد تنظيم المجلس 63 جلسة عامة، بلغت مدتها نحو 270 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبًا، فيما أشار إلى أن «هناك نوابًا لم ينطقوا بحرف واحد على مدار دور الانعقاد الذي بدأ في أكتوبر الماضي»، وفق إحصاء المجلس نفسه.

وطالب «السادات» في تصريحات صحفية، الأربعاء، مجلس النواب بـ«الكشف عن أسماء هؤلاء النواب الذين لم ينطقوا بحرف واحد على مدار دور انعقاد كامل استمر لقرابة 11 شهرا، حتى يتسنى للرأي العام وخصوصًا ناخبيهم أن يعرفوا من أدى دوره ومن تقاعس، خصوصًا ونحن مقبلون على انتخابات مجلس النواب في القريب العاجل، وحتى يتعلم هؤلاء الدرس ويتعظ غيرهم، فيؤدى الجميع دوره بما يعود بالنفع في النهاية على الوطن والمواطن».

وتابع: «العبرة في حصاد مجلس النواب ليست بالأرقام مطلقا، وليس من النجاح إنجاز أحد عشر قانونا في جلسة واحدة، ثم نتفاجأ بقوانين تعود ثانية للمجلس لعدم دستورية مواد فيها أو طلبات لتعديلها إنما العبرة بحرفية الصياغة وسهولة تطبيقها، أما الاستناد إلى الأرقام فقط فليس من الحكمة والإنصاف»، مشيرًا إلى أن «هناك عدم استجابة لطلبات النائب العام العديدة والمتكررة لرفع الحصانة عن بعض النواب بل والأدهى عدم إسقاط العضوية فيمن هو محبوس وينفذ عقوبة ومن صدرت ضده أحكام نهائية في شيكات تفقده الثقة والاعتبار، والإصرار على عدم إذاعة الجلسات حتى يتسنى للمواطن مشاهدة أداء النائب الذي اختاره ممثلًا له، وعدم إتاحة ميزانية المجلس لكل الأعضاء وقصر الاضطلاع عليها على أعضاء لجنة الخطة والموازنة فقط، وهذه مجرد أمثلة وهناك الكثير الذي يجب أن يوضع مستقبلا في الاعتبار طالما نتحدث عن نجاحات وإنجازات المجلس»، حسب قوله.