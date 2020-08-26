شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أكثروا من الدعاء برفع البلاء في هذه الأيام المباركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف أن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكدة، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم”، وقد خُصَّ يوم العاشر منه – يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ” ، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده، أو يوم قبله ويوم بعده.

وأضاف جمعة علمًا أن يوم التاسع من المحرم هو يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجارى، وأن يوم عاشوراء هو يوم السبت القادم الموافق 29 أغسطس، وأن يوم الحادي عشر من المحرم هو يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، مشيراً إلى أن من صام يوم التاسع ويوم العاشر فبها ونعمت، ومن صام يومي العاشر والحادي عشر فبها ونعمت، ومن صام الأيام الثلاثة: التاسع والعاشر والحادي عشر فقد بلغ أعلى درجات الفضل.

وأكد جمعة أن "هذه أيام مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء، فأكثروا فيها من الدعاء برفع البلاء، نسأل الله العلي العظيم التوفيق والقبول، كما نضرع إليه سبحانه في هذه الأيام المباركة أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".