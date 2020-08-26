شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحويلهم من مأوى للمخلفات.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير 3 ميادين بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حي الدقي حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لأرصفة المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أعمال التطوير شملت دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

وحرص «راشد» على الاستماع الى المواطنين والاطلاع على أبرز المعوقات التى تواجههم وآرائهم في أعمال التطوير، مؤكدًا ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة المجالات وخاصة النواحي الجمالية وبما يعكس المظهر الجمالي لمحافظة الجيزة والحفاظ على اعمال التطوير والتجميل لتلك الميادين.