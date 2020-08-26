شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 طن دقيق مجهول المصدر و 24 مخالفة تموينية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين في المنيا 11 طن دقيق مجهول المصدر و24 مخالفة تموينية متنوعة. تلقي اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، تقريرا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 11 طن و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، و24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا أخرى متنوعة). تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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