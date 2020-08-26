شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موضوع أول خطبة بعد عودة صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 أغسطس الجاري تحت عنوان: (الأمل حياة).

وأكدت الوزارة، في بيان، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

واختتمت الوزارة: «نسأل الله العلي القدير أن يجعل عودة صلاة الجمعة فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».

للاطلاع على نص الخطبة: (اضغطهنا)