شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: إنشاء مأخذ تغذية جديد لمحطة «أبوعارف» بالسويس لتأمين احتياجات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بالبدء في إنشاء مأخد تغذية جديد لمحطة أبوعارف القديمة المرشحة بمحافظة السويس، ووحدات الـUF داخل المحطة بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس. وأوضح عصمت، أن ذلك يأتي بهدف زيادة كمية المياه المنتجة لمحطة أبوعارف ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها الشركة لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخصوصا في فصل الصيف.

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