شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن بني سويف» تعلن إنشاء أول دار للفتيات بلا مأوى في الصعيد ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببني سويف، إنه يتم الاستعداد والتجهيز لفتح دار فتيات بلا مأوى، بدار أيتام مركز ناصر شمال المحافظة، والذي يعتبر أول مركز على مستوى الصعيد، وقد تم تسميته «دار الأيدي الأمينة للفتيات»، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية التي تقوم بإعداد التجهيزات والاستعدادت لفتح الدار.

وقالت إحسان أبوزيد، إن فكرة إنشاء دار لفتيات بلا مأوى ببني سويف جاءت عندما تواصل معي أحد أعضاء فريق الوحده المتنقله لأطفال بلا مأوى، من خلال اتصال تليفوني بأنه قد ورد بلاغ لفريق البرنامج عن وجود ٤ أبناء في أحد شوارع بني سويف يعانون من التفكك الأسري بعد سجن الوالد والوالده واعتيادهم التسول.

وأضافت، إنه أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية تم تحويل الابن لدار أطفال بلا مأوى ببني سويف، ونظراً لعدم وجود دار فتيات إلا في القاهره فسوف يتم تحويل الثلاث فتيات إلى القاهرة.

وأكدت إحسان أبوزيد، على إنشاء دار لمأوى الفتيات، وتواصلت مع رجل أعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمين الخيرية، وبعد شرح مفصل لما حدث قامت المؤسسة بتحمل جميع تكلفة إنشاء الدار بعد ما تم توفير المكان من خلال مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.

وتضم الدار ٧ غرف سكنيه كبيره بكل غرفه ٤ أسرة وأربعة دولايب ومصلى وغرفة أنشطه وغرفة عزل صحي وغرفة استقبال مجهزه وورشة لتعليم الحرف اليدوية، وجميع الغرف يتم تجهيزها كاملة، مشيرة إلى أن دار فتيات بلا مأوى ببني سويف أول دار يتم فتحها وإنشائها على مستوى الصعيد.

وفي نفس السياق، استجابت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببني سويف، لأحد المواطنيين ويدعى «محمد أ ك»، الذي يعول أربعة أبناء من أصحاب الإعاقة، ويشكوا قلة حيلته في توفير احتياجات أسرته من مأكل وملبس وعلاج وخلافة، وتم توفير «تروسيكل» له، قيمته 23600 جنيه لمساعدته في إقامة مشروع لبيع الخضراوات كي يوفر دخل ثابت لأسرته ليتواكب مع الظروف المعيشية، كما تم تسجيله ببرنامج «تكافل وكرامة»، تنفيذا لخطة الدولة 2030 لمساندة كافة شرائح المجتمع الأولى بالرعاية والتقليل من نسب الفقر والبطالة.

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