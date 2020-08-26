شكرا لقرائتكم خبر عن صانع «مصر تنهض»: «الهجوم لم يوقفني..وسأكمل التمثال حتى نهايته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالكريم، صانع تمثال «مصر تنهض»، الذي أثار الكثير من الجدل والاستياء خلال الأيام الماضية، إنه يصر على استكمال التمثال حتى نهايته، نافيًا أي تأثير للهجوم الذي طاله واجتاح السوشيال ميديا في وقت قصير على معنويانه وعزيمته لاستكمال عمله.

وأضاف «عبدالكريم»، لـ«المصري اليوم»، إنه يجري بالفعل تعديلات على بناء التمثال، واستغرب من محاولات البعض المقارنة بين عمله وبين تمثال «نهضة مصر»، مستدركًا: «البعد الزمني مختلف وطبيعة التاريخ والمجتمع مختلفة تمامًا..مش فاهم إزاي ناس تقارن بين تمثال استغرق بناؤه 8 سنوات بآخر عمره أسبوعان فقط، ده غير إن محمود مختار نحات عظيم متخصص في النحت، وأنا فنان تشكيلي بعمل تجربة في النحت، علاوة على الفرق في الحجم وبين الرخام والجرانيت، كمان بين تجربة يدوية وأخرى استعانت بأيد إيطالية ونالت جائزة قبل خروجها للنور بعدما شاهدها الزعيم سعد زغلول في المعارض».

واستكمل «عبدالكريم: «الضجة اللي حصلت ضدي على السوشيال ميديا دي تحتاج لدراسة في كيفية إثارة موضوع ونشره بشكل متسارع للتأثير على الرأى العام واستغلاله في أغراض سياسية من قبل تيارات سياسية، واستخدام قنوات معادية مثل (الجزيرة) في إثارة الشائعات والبلبلة لأغراض سياسية، واستغلال الأزمة وتضخيمها، رغم أن الموضوع لا يتجاوز تمثالا مصنوعا من الرخام الأبيض، ويبلغ حجمه 2 متر في 60 سنتيمترًا، ولم يكتمل بعد، وهو يمثل وجهة نظر فنية قابلة للتعديل، لذا فلا يجوز الحكم عليها إلّا بعد الانتهاء منه بشكل كامل».

وعبر «عبدالكريم» عن ارتياحه لما وصفه بحالة الحراك الفني التي أفرزتها الضجة حول التمثال، وهو الأمر الذي حرّك المياه الراكدة، ودفع النحاتين والطلبة لنشر أعمالهم، علاوة على حالة الوعي الفني التي دفعت المواطنين للتحدث عن الفن والنحت، والذي تحول لحراك ثقافي مجتمعي إيجابي، مؤكدًا أنه قدّم فكرة تمثال «مصر تنهض» في ورشة تدريبية نظمتها شركة الخزف والصيني التي يعمل مديرًا عامًا لها، شارك فيها 15 متدربًا.

وأشار «عبدالكريم» إلى أنه شارك في تمثيل مصر في «بينالى فينسيا» للنحت الدولي، وعدد من معارض النحت، كما كان قومسيور بينالي الخزف الدولي الرابع والخامس، وحصل على الجائزة الأولى لصالون الشباب، موضحًا أن التمثال المصنوع من الرخام الأبيض هو عمله الثاني، بينما كان الأول يحمل اسم «السلام»، وشارك به في سمبوزيوم النحت الدولي الأول لشركة المقاولون العرب، وهو ملكية خاصة لها، علمًا بأن تكلفة التمثال وصلت إلى 15 ألف جنيه، بينما الجائزة كانت 7 آلاف فقط.

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