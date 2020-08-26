شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع محافظ سوهاج سبل دعم الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ثالث جولاته ضمن برنامج زيارات محافظات الصعيد، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية القائمة واستيعاب الخطط التوسعية الجديدة للمستثمرين، وخلق مشروعات تنموية بصعيد مصر، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات التنسيق والتعاون المشترك بينهما للإسراع في اجراءات التيسير على مستثمري المحافظة لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية أو تنفيذ خططهم التوسعية، وكذلك فيما يتعلق بتذليل أي صعوبات قد تطرأ خلال استئناف المشروعات الاستثمارية لنشاطها الإنتاجي أو الخدمي.

كما تطرقا إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلالها بما يتفق وأولويات الدولة المصرية في تلك الآونة.

في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبدالوهاب، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة سوهاج بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة.

وأكد «عبدالوهاب» أن الهدف من اللقاء تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة ولخططهم التوسعية، منوهًا إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتحديات التي قد تعترض المستثمرين تمهيدا لحلها بشكل عاجل وجذري.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن هناك توجها من قبل الهيئة لتدريب العاملين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظات، ومن بينها محافظة سوهاج بما يسهم في ارتفاع معدل رضاء المستثمرين والتيسير عليهم.

على صعيد متصل، قام المستشار محمد عبدالوهاب بتفقد مركز خدمات المستثمرين بسوهاج للوقوف على احتياجات القائمين عليه، بما يضمن استمرار مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين على نحو يسهم في تحسن ترتيب مصر في تقارير الاستثمار الدولية، وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

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وفي ختام زيارته تفقد «عبدالوهاب» عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بحي الكوثر، منها مصنع الكرتون ومصنع درينكو كولا ومصنع البلاستيك وقرية الأنوال، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم اللازم لها للحفاظ على استمرار أنشطة هذه الكيانات والاستجابة لخطط توسعاتها المستقبلية.