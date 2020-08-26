شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة الخميس.. والرطوبة على القاهرة والوجه البحري 80 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ، وشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الغربية وعلى شمال وجنوب الصعيد ، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 30 ) ، السواحل الشمالية ( 88 – 45 ) ، شمال الصعيد ( 35 – 22 ) ، وجنوب الصعيد ( 25 – 14 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 34– 24 " ، الإسكندرية " 31 – 21 " ، قنا " 39 - 26 " ، الأقصر " 40– 27 " ، أسوان " 41 – 26 " .